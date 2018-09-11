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Demet Akalın boşanıyor!

Haciz haberleri nedeniyle zor günler geçiren Demet Akalın ve Okan Kurt çifti ayrılık kararı aldı.

Magazin / 11 Eylül 2018 Salı 09:08
Demet Akalın boşanıyor!

Demet Akalın ile Okan Kurt, 23 Nisan 2012'de nikah masasına oturmuş çiftin bu evlilikten Hira isminde bir de kızları dünyaya gelmişti.

Geçtiğimiz yıllarda Okan Kurt'un işleri bozuldu ve aile şirketleri olan Martaş Lojistik piyasaya yaklaşık 150 milyon TL borçlandı.

Borçların ödenmemesi üzerine dün çiftin Beykoz'daki evlerinde haciz işlemi uygulandı.

Karar gereği, villada bulunan bir dizi eşya haczedildi. Aralarında televizyon, bilgisayar, klima ve tabloların olduğu eşyalar, kamyona yüklenerek götürüldü.

Daha önce 'evliliğimizde kriz yaşadık ama çok şükür atlattık' diyen Demet Akalın, son yaşanan gelişmenin ardından Okan Kurt'tan boşanma kararı aldı.

Çiftin davası bugün Beykoz Adliyesi'nde görülecek...

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