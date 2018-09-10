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Ali Eyüboğlu'ndan Seda Sayan tepkisi

Acun Ilıcalı’nın “O Ses Türkiye” yarışmasında jüri koltuğuna oturacak olan Seda Sayan'ı eleştirenlere Milliyet Gazetesi Yazarı Ali Eyüboğlu'ndan sert tepki geldi.

Magazin / 10 Eylül 2018 Pazartesi 11:53
Ali Eyüboğlu'ndan Seda Sayan tepkisi

Acun Ilıcalı'nın “O Ses Türkiye” yarışmasında jüri koltuğuna oturacak olan Seda Sayan'ı eleştirenlere Milliyet Gazetesi Yazarı Ali Eyüboğlu'ndan sert tepki geldi.

Ali Eyüboğlu, bugünkü köşe yazısında, Acun Ilıcalı'nın “O Ses Türkiye” yarışmasında jüri üyesi olan Yıldız Tilbe'yi çıkarıp, yerine Seda Sayan'ı alması üzerine yapılan yorumları eleştirdi.

'O gazinolarda şarkı söylerken doğmamış olanlar, su yerine “bu” diyenler bile Seda Sayan'ın müzik bilgisine laf ediyor' diyen Eyüboğlu, 'Böylesine önyargılarının esiri olanlara inat, 40 yıldır tanıdığım Seda Sayan'ın “O Ses Türkiye”ye renk katacağı kesin' ifadelerini kullandı.

İşte Eyüboğlu'nun yazısının o bölümü:

SEDA SAYAN UZMANLARI

Acun Ilıcalı'nın “O Ses Türkiye” yarışmasında jüri üyesi olan Yıldız Tilbe'yi çıkarıp, yerine Seda Sayan'ı alması üzerine yapılan yorumlar ilginç. İlgisi, bilgisi olmayanlar bile “O Ses Türkiye” ve Seda Sayan uzmanı kesildi! El insaf…
O gazinolarda şarkı söylerken doğmamış olanlar, su yerine “bu” diyenler bile Seda Sayan'ın müzik bilgisine laf ediyor.

Seda Sayan'ın oyunculuk yıllarında nüfus kağıdında fotoğrafı bile olmayanlar, o televizyonlarda program yaparken parkta oynayanlar, bugün fütursuzca yorum yazabiliyor “O Ses Türkiye”de jüri üyesi olup olamayacağı üstüne.

Şaka mısınız?

Seda Sayan'ın “O Ses Türkiye”de jüri üyeliği yapan Murat Boz, Gökhan Özoğuz, Hadise, Yıldız Tilbe'nin yaşı kadar şarkıcılık geçmişi olduğunu bilmiyorsunuz galiba!

Biliyor da kategorik olarak Seda Sayan'ı o koltuğa layık görmüyorsanız o başka…

Böylesine önyargılarının esiri olanlara inat, 40 yıldır tanıdığım Seda Sayan'ın “O Ses Türkiye”ye renk katacağı kesin.

Murat BozAli EyüboğluSeda SayanO Ses TürkiyeAcun Ilıcalı


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