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Gülben Ergen ile Burak Törer ayrıldı mı?

Gülben Ergen'in sevgilisi Burak Törer canlı yayında gönderdiği mesajı silmesi ayrılık iddialarını neden oldu.

Magazin / 31 Ağustos 2018 Cuma 10:58
Gülben Ergen ile Burak Törer ayrıldı mı?
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Gülben Ergen'in sevgilisi Burak Törer, ayrılık iddialarını güçlendiren bir harekette bulundu.

PAZARTESİ GELECEK

Törer, Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz yorumcularından Bircan Bali'ye gönderdiğini ayrılık iddilarıyla ilgili mesajda 'Bircancığım merak etme. Gülben, Bodrum'da bende ailemin yanındayım. Pazartesi gelecek evine.' diye yazdı.

ANINDA SİLDİ

Bircan Bali'ye gönderdiği mesajı canlı yayında paylaşılacağını duyan Törer, mesajı anında sildi.

Bu hareket Törer'in Gülben Ergen'le olan ayrılığı sakladığına işaret olarak yorumlandı.

Söylemezsem OlmazBeyaz TvGülben ErgenBircan Bali


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