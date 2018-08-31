Gülben Ergen ile Burak Törer ayrıldı mı?

Gülben Ergen'in sevgilisi Burak Törer, ayrılık iddialarını güçlendiren bir harekette bulundu.



PAZARTESİ GELECEK



Törer, Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz yorumcularından Bircan Bali'ye gönderdiğini ayrılık iddilarıyla ilgili mesajda 'Bircancığım merak etme. Gülben, Bodrum'da bende ailemin yanındayım. Pazartesi gelecek evine.' diye yazdı.



ANINDA SİLDİ



Bircan Bali'ye gönderdiği mesajı canlı yayında paylaşılacağını duyan Törer, mesajı anında sildi.



Bu hareket Törer'in Gülben Ergen'le olan ayrılığı sakladığına işaret olarak yorumlandı.