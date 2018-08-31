Ece Seçkin nişan tarihini açıkladı

Pop müziğin başarılı ismi Ece Seçkin, geçtiğimiz akşam Bengü'nün düğününe sözlüsü Çağrı Terlemez ile birlikte katıldı.



Basın mensubu arkadaşların soruları cevaplayan çift; 15 Eylül tarihinde aile arasında düzenlenecek bir törenle nişan yapacaklarının müjdesini verdi.



Bir yandan da sürpriz bir proje hazırlığı içinde olan Ece Seçkin, yakın zamanda kendisini çok heyecanlandıran dünyaca ünlü bir star ile düet projesi olduğunu ve ismini açıklayacağı günü sabırsızlıkla beklediğini dile getirerek sevenlerine müjde üstüne müjde verdi.



Bir süredir pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile aşk yaşayan ünlü popçu Ece Seçkin, hayatının en büyük sürprizlerinden birini yaşamıştı.







Tatil için sevgilisiyle birlikte Güney Afrika'ya giden Seçkin, Çağrı Terlemez'in kendisine bir kabilenin dans gösterisinin ortasında yaptığı evlilik teklifiyle adeta havalara uçtu.



Ece Seçkin duygularını, 'Sanıyorum bu dünyanın en çılgın evlenme tekliflerinden biriydi. Ayaklarımın yerle temasını altüst etti. Sonsuzluğa gitmesini hayal ettiğim tereddütsüz bir 'evet' çıktı ağzımdan. Yaşadığım bu sürpriz bir rüya gibiydi. Bir an bile düşünmeden 'evet' dedim' sözleriyle anlatmıştı.







