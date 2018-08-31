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Asena Atalay: Bir gün erkek olsam...

Sunucu Asena Atalay, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularına yanıt verdi. 28 yaşındaki sunucunun, "Bir günlüğüne erkek olsan abla kimleri döversin?" sorusuna, “Karı kız kovalarım, bir gün erkek olmuşum ne gerek var hır gür” yanıtını vermesi dikkati çekti.

Magazin / 31 Ağustos 2018 Cuma 10:47
Asena Atalay: Bir gün erkek olsam...

Sunucu Asena Atalay, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularına yanıt verdi.

Eski eşi Caner Erkin'le velayet davası devam eden Asena Atalay, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

28 yaşındaki sunucunun, 'Bir günlüğüne erkek olsan abla kimleri döversin?' sorusuna, “Karı kız kovalarım, bir gün erkek olmuşum ne gerek var hır gür” yanıtını vermesi dikkati çekti.



Atalay, ayrıca, 'Aşk acısı çekiyorum' yazan bir takipçisine, 'Bayılırım' karşılığını verdi.





Sosyal MedyaInstagramVelayet DavasıAsena Atalay


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