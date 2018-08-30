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Bülent Ersoy tahtını da getirdi

Bodrum Antik Tiyatro’da konser veren Bülent Ersoy, sahneye tahtını getirtmeyi de ihmal etmedi.

Magazin / 30 Ağustos 2018 Perşembe 08:58
Bülent Ersoy tahtını da getirdi

Yaz konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro’da sahne alan Bülent Ersoy, sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği konserde izdiham oluştu. Sahneye getirilen tahta oturan Ersoy, sevenlerine takılmadan da durmadı. Şarkı aralarında hayranları ile sık sık sohbet eden Ersoy, birçok şarkısını oturarak söyledi.

Türk sanat müziği eserleri ve kendi şarkılarına yer veren ünlü sanatçı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Hareketli parçalara da yer veren Ersoy zaman zaman hayranlarının yanına giderek şarkılarını seslendirdi.

Sanat MüziğiBülent Ersoy


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