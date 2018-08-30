Yaz konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro’da sahne alan Bülent Ersoy, sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği konserde izdiham oluştu. Sahneye getirilen tahta oturan Ersoy, sevenlerine takılmadan da durmadı. Şarkı aralarında hayranları ile sık sık sohbet eden Ersoy, birçok şarkısını oturarak söyledi.



Türk sanat müziği eserleri ve kendi şarkılarına yer veren ünlü sanatçı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Hareketli parçalara da yer veren Ersoy zaman zaman hayranlarının yanına giderek şarkılarını seslendirdi.



