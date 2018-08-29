Yeşilçam oyuncusu Ayla Oranlı vefat etti

Onur Akay, “Yeşilçam'da yine bir sessiz sedasız ölüm!” başlığı ile yazdığı yazısında, bir dönemin ünlü oyuncusu Ayla Oranlı'nın, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü vefat ettiğini duyurdu.



“UZUN YILLAR OĞLUNA HASRET YAŞADI”



Onur Akay, yazısında Oranlı ile ilgili bilinmeyen bilgiler verdi. Akay, “1963 yılında ‘Genç Kızlar' isimli filmle Yeşilçam'a giren ve 2004 yılına kadar çok sayıda filmde rol alan Ayla Oranlı, daha sonra ünlü sinema sanatçısı Kuzey Vargın'la evlenmişti. Çiftin, Tayfun Vargın isminde bir oğulları dünyaya gelmişti ancak geçimsizlik yüzünden bu yuva dağılmıştı. Kuzey Vargın, daha sonra Müzeyyen Senar'ın kızı Feraye ile evlenip Amerika'ya yerleşince, oğlu Tayfun'u da yanına aldı ve Ayla Oranlı uzun yıllar oğluna hasret yaşadı.” ifadelerini kullandı.







“KANSER OLDUĞUNU OĞLUNDAN SAKLIYORDU”



Onur Akay şöyle devam etti:



“O yıllarda magazin basınının yakından takip ettiği Oranlı, sadece oyuncu olarak değil ses sanatçısı olarak da tanınmıştı. Sevil, Vural ve Ayla üçlüsü olarak kurdukları gurupla müzik piyasasında dikkat çekmişti. Daha sonra Sevil ve Ayla olarak devam eden müzik grubu ile 3 adet 45'lik plak yapmıştı.



Dizilerde de rol alan Oranlı, maalesef kanserle mücadele ediyordu ve kanser olduğunu oğlundan saklıyordu. Arkadaşlarına oğluna söylememeleri için tembihte bulunduğundan, bende bu rahatsızlığını kaleme almaktan vazgeçmiştim.







Ayla Oranlı, maalesef kansere yenik düştü ve 28 Ağustos 2018 Salı günü, Küçükçekmece Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası, sessiz sedasız toprağa verildi.”



AYLA ORANLI KİMDİR?



Ayla Oranlı, 1949 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.Genç Kızlar, Kaderin Pençesi, Kuklalar, Aşk Dediğin Laf Değildir, Ben Sana Mecburum, İntikam Meleği: Kadın Hamlet, Akrep Yuvası, Benim Gibi Sevenler, Günahın Bedeli, Güneşten de Sıcak, Duyar mısın Feryadımı, Kaderin Tuzakları gibi filmlerde rol aldı.

