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Seren Serengil: Büyüye inanmaya başladım

Şarkıcı Yaşar İpek ile hayatını birleştiren Seren Serengil'in Bodrum'daki villasına yılan girdi.

Magazin / 29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:24
Seren Serengil: Büyüye inanmaya başladım

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden ilk sırayı kimseye kaptırmayan Seren Serengil, eşi Yaşar İpek ve köpekleri ile villasından her anını takipçileriyle paylaşıyor.

'VİLLAMIZDA YILAN VAR'

Serengil, eşi Yaşar İpek'le kahvaltı yapmak için villasından ayrıldı. Villalarına geri dönen çift, yılan korkusuyla karşı karşıya kaldı.

DUA İSTEDİ

Seren Serengil, villasında yılan arama çalışmasını Instagram hesabından, 'Nazara inanmazdım ama artık inanıyorum' notuyla paylaşım yaptı. Yılanın bulunmasıyla rahat nefes alan Seren Serengil, bulunan yılanı da paylaşmayı ihmal etmedi. Serengil, sevenlerinden dua da istedi.




InstagramSeren Serengil


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