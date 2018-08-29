Mesut Özil, Amine Gülşe için Arsenal'den ayrılacak

Almanya'da kendisine ırkçılık yapıldığı için Alman Milli Takımı'yla yollarını ayıran Mesut Özil'in top koşturduğu Arsenal takımıyla da yol ayrımına gelindiği iddia edilmişti.



Mesut Özil'in futbol kariyerinde yeni gelişmeler yaşanırken başarılı yıldızın kariyer planlamasını oyuncu-model nişanlısı Amine Gülşe'ye göre yapıyor!



AMİNE'YE GÖRE TERCİH YAPACAK!



İngiliz gazetesi Express, modellik ve oyunculuk yapan Mesut'un nişanlısı Amine Gülşe'nin işleri nedeniyle Paris ve Milano takımlarından birini tercih edeceğini yazdı.



Önümüzdeki yaz dünyaevine girmeleri beklenen ikiliden Mesut Özil'in böyle bir karar alması çiftin nikâh işlemlerini hızlandıracağı yönünde yorumlandı.



