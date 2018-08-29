Cengiz Semercioğlu: Murat Yıldırım’dan sonra İdil Fırat da 'leğende'...

8 Eylül'de ünlü oyuncu Mert Fırat ile dünya evine girecek olan sosyetik isim İdil Fırat'ın, kınanın yakılacağı yere 4 kişinin taşıdığı taht şeklindeki tefour üzerinde gelmesi olay oldu. Sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olan Fırat'ı Hürriyet Gazetesi Yazarı Cengiz Semercioğlu da ti'ye aldı.



Semercioğlu bugünkü köşe yazısında, oyuncu Murat Yıldırım'ın da 2016'nın Aralık ayındaki düğün töreninde bu “leğenin” üzerine oturduğunu anımsatarak, 'Çünkü eşi Iman Faslı'ydı ve düğün de oranın geleneklerine göre gerçekleşmişti... Peki İdil Fırat'ın kına gecesinde “tefour”un ne işi var? Mert ya da İdil, Kuzey Afrikalı ya da o kültürlere yakın da bizim mi haberimiz yok?' diye sordu.



Cengiz Semercioğlu, 'Şaşırmamızın nedeni ortada Mert Fırat'ın olması... 8 Eylül'de Alaçatı'daki düğüne helikopterle inip, altın varaklı koltuklara otururlar diye korkmaya başladım' ifadelerini kullandı.







İşte Semercioğlu'nun o yazısı:



Murat Yıldırım'dan sonra İdil Fırat da “leğende”...



Mert Fırat'la 8 Eylül'de evlenecek olan İdil Fırat, Sait Halim Paşa Yalısı'nda kına gecesi yaptı önceki akşam...



Allah tamamına erdirsin, mutluluklar diliyorum çifte...

Kına gecesinin en çok konuşulan görüntüsü ise İdil Fırat'ın dört kişinin taşıdığı “leğenle” salona girmesiydi...

Hoop filmi geri saralım, hatırladınız mı bu leğeni başka bir yerden?

Murat Yıldırım da 2016'nın Aralık ayındaki düğün töreninde bu “leğenin” üzerine oturmuş, salonda öyle dolaştırılmıştı.

Leğene oturdu diye çok makarası olunca da sonunda patlamış; “Cahiller, kültürsüzler. Üzerine oturduğum şey leğen değil ‘tefour'... O kültürün bir parçası, saygısızlar” demişti...

Haklıydı çünkü eşi Iman Faslı'ydı ve düğün de oranın geleneklerine göre gerçekleşmişti...

Peki İdil Fırat'ın kına gecesinde “tefour”un ne işi var?

Mert ya da İdil, Kuzey Afrikalı ya da o kültürlere yakın da bizim mi haberimiz yok?

Nereden çıkmış “tefour”un üzerinde kına gecesi yapmak bilemedim...

Kimsenin eğlencesine, düğün ya da kına gecesi konseptine karışacak değiliz ama tahtlar, salıncaklar ve törenin her yerinden akan bu kadar şaşaa olunca insan ister istemez “ne oluyor” deyiveriyor işte...

Belki de Mert Fırat gibi bir oyuncuyla bu şaşaa kafamda bir türlü örtüşmediği için bu kadar şaşırıyorum.

Sonuçta Mert, Cumartesi Anneleri'yle ilgili de sözü olan, İhtiyaç Haritası gibi sosyal sorumluluklara imza atmış, toplumsal meselelere duyarlı, demokrat ve özgürlükçü kimliğiyle tanıdığımız bir oyuncu...

Bir anda ister leğen deyin ister tefour, ortaya bir taht çıkıyor ve Mert Fırat'ın bu imajının üzerine oturuyor...

İdil Fırat sosyetik bir beyefendiyle evlense ve bunları yapsa gözümüze batar mıydı, asla... Bize ne der geçerdik...

Şaşırmamızın nedeni ortada Mert Fırat'ın olması...

8 Eylül'de Alaçatı'daki düğüne helikopterle inip, altın varaklı koltuklara otururlar diye korkmaya başladım.

