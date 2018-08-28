Burcu Esmersoy'un annesinden kötü haber!



Esmersoy, geçtiğimiz haftalarda annesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.



Esmersoy, “Bayağı roman olacak bir hikâye. Annemle babam, ben beş yaşındayken ayrılıyor. Babamın gölge ailesi var, o hayatına gidiyor. Annem de bir başkasıyla evleniyor. Ama eşinin ailesi çok muhafazakâr. Daha önce evlenip boşandığını söylemiyor. Sanki iki kızı yokmuş gibi tanıtıyor kendini. Ve biz 12 sene boyunca annemize ‘teyze’ diyerek büyüyoruz.” demişti.



Duyurduğu kötü haberler nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay, “Annesini affedecek mi?” başlıklı bugünkü yazısında, Burcu Esmersoy’un annesi Suna Hanım’a kolon kanseri teşhisi konulduğunu ve şu an kemoterapi tedavisi gördüğünü yazdı.







Akay, sunucu Burcu Esmersoy’un annesi ile ilk kez fotoğrafını da yayınladı.



