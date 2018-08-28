Beyaz Gazete Ana Sayfa

Burcu Esmersoy'un annesinden kötü haber

Duyurduğu kötü haberler nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay, Burcu Esmersoy’un annesine kanser teşhisi konulduğunu duyurdu. Akay, sunucu Burcu Esmersoy’un annesi ile ilk kez fotoğrafını da yayınladı.

Magazin / 28 Ağustos 2018 Salı 11:17
Burcu Esmersoy'un annesinden kötü haber

Burcu Esmersoy'un annesinden kötü haber!

Esmersoy, geçtiğimiz haftalarda annesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Esmersoy, “Bayağı roman olacak bir hikâye. Annemle babam, ben beş yaşındayken ayrılıyor. Babamın gölge ailesi var, o hayatına gidiyor. Annem de bir başkasıyla evleniyor. Ama eşinin ailesi çok muhafazakâr. Daha önce evlenip boşandığını söylemiyor. Sanki iki kızı yokmuş gibi tanıtıyor kendini. Ve biz 12 sene boyunca annemize ‘teyze’ diyerek büyüyoruz.” demişti.

Duyurduğu kötü haberler nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay, “Annesini affedecek mi?” başlıklı bugünkü yazısında, Burcu Esmersoy’un annesi Suna Hanım’a kolon kanseri teşhisi konulduğunu ve şu an kemoterapi tedavisi gördüğünü yazdı.



Akay, sunucu Burcu Esmersoy’un annesi ile ilk kez fotoğrafını da yayınladı.

Ses SanatçısıKötü HaberBurcu EsmersoyKemoterapiKolon Kanseri


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar