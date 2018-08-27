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Ünlü şarkıcıdan duygusal paylaşım

Bir süredir birlikte olduğu Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturacak olan Bengü, kına gecesi düzenledi. Kına yakılma anınında sonra annesiyle sarılarak ağlayan şarkıcı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Magazin / 27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:10
Ünlü şarkıcıdan duygusal paylaşım

29 Ağustos'ta Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Bengü, dün akşam Acarkent'te kına gecesi düzenledi. Geleneklere bağlı kalınarak hazırlanan kına törenine çok sayıda ünlü isim katıldı. Şarkıcı, kına merasiminin ardından annesiyle sarıldığı anları Instagram hesabından duygusal bir notla paylaştı.

'BOĞAZIMDAKİ DÜĞÜMÜ ANNEME SARILINCA ÇIKARTTIM'

Kına yakıldıktan sonra annesiyle sarılma anlarını Instagram hesabından paylaşan şarkıcı altına şu notu düştü: 'Ben 18 yaşımda üniversite okumak için uçmuştum yuvadan...Annem sevdiğim kuru köftelerini, yanıma almamı istediği öğretilerini , özenle büyüttüğü kızını hep bi uğurladı...Ağlamadık hiç...Ben de; o da...Ta ki bugüne kadar...Bugün kınam yakılıyordu; 'bi yere gitmiyorum ki anne' dedim...Ben boğazımda sabahtan beri düğümlenen o hıçkırığı anneme sarılınca çıkarttım...Başka bi duyguymuş...Annem çok seviyorum seni'


InstagramAcarkentKına GecesiŞarkıcı


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