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Seda Akgül’e taciz şoku!

Sunucu Seda Akgül, başına gelen tacizi şu sözlerle anlattı.

Magazin / 27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:44
Seda Akgül’e taciz şoku!

Kısa bir süre önce 4 Kadın adlı magazin programında sunuculuk yapmaya başlayan Seda Akgül, sosyal medya hesabından hakkında yapılan bir habere düzeltmede bulundu. Yaşadığı taciz olayıyla ilgili detayları takipçileriyle paylaşan Akgül, şu sözleri kullandı:

“Olayın doğrusu budur… Karakolluk bir olay veya fiziksel şiddet yaşanmamıştır. Ancak bir kadın evine taksiyle dönmek isterken kolundan tutulup zorla araca götürülmeye çalışıldıysa bu taciz kadar özgürlüğe de müdahaledir. Olayı fark eden Arnavutköy'deki devriye arabası gerekeni sonuna kadar yapmıştır. Genç, aydın, pırıl pırıl, kadın hak ve özgürlüklerini koruyan polislerimize teşekkür ederim.”

Sosyal MedyaSeda Akgül


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