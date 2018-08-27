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İdil Fırat kına gecesinde kayınvalidesi ile karşılıklı oynadı

Mert Fırat ile İdil Fırat bu akşam Sait Halim Paşa Yalısı'nda kına gecesi düzenledi. İdil Fırat kına gecesinde 'tefour' ile giriş yaptı. Öte yandan İdil Fırat'ın Mert Fırat'ın annesi ile dansı geceye damga vurdu

Magazin / 27 Ağustos 2018 Pazartesi 22:51
İdil Fırat kına gecesinde kayınvalidesi ile karşılıklı oynadı

Türkiye oyuncu Mert Fırat ile sosyetik güzel İdil Fırat'ın yeni bir aşka yelken açtığını öğrenmişti.  

5 Mayıs'ta Yeniköy'deki Gazebo Restaurant'ta görüntülenen ikilinin samimi halleri dikkat çekmişti.

İdil Fırat ile romantik yemeğin ertesi günü Mert Fırat aldatıldığından haberi olmayan sevgilisi Hande Doğandemir ile buluştu. İkili Beşiktaş'ta bir mekanda pazar kahvaltısı yapıp, soruları yanıtsız bırakmıştı.

HANDE DOĞANDEMİR MERT FIRAT'TAN AYRILMIŞTI

Ertesi gün ise medyada ihanet haberleriyle sarsılan Hande Doğandemir kendisini açık bir şekilde aldatan Mert Fırat'tan ayrılmıştı.

BUGÜN KINA GECESİ DÜZENLENDİ

8 Eylül'de Mert Fırat'la evlenecek olan İdil Fırat'ın kına gecesi düzenledi.

Ailesi ve yakın dostlarının katıldığı kına gecesi Halim Paşa Yalısı'nda düzenlendi.

TEFOUR ÜZERİNDE GİRİŞ YAPTI

İdil Fırat'ın elbisesi büyük beğeni topladı.

İdil Fırat salona 4 kişinin taşıdığı taht şeklindeki ‘tefour' üzerinde girdi.

İdil Fırat'ın tefour üzerine girş yapması Twitter'da da alay konusu oldu.

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