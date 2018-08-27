Beyaz Gazete Ana Sayfa

Hilal Cebeci'den dikkat çeken paylaşım

Ünlü şarkıcı Hilal Cebeci sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Magazin / 27 Ağustos 2018 Pazartesi 10:56
Hilal Cebeci'den dikkat çeken paylaşım

Instagram hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla gündemden düşmeyen şarkıcı Hilal Cebeci sosyal medya hesabı twitter'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

SERİ KATİLE DÖNÜŞMEM AN MESELESİYDİ

Sıkıntılı günler yaşadığı anlaşılan ünlü şarkıcı sosyal medya hesabına 'Kullandığım antidepresanlar olmadaydı, bir seri katile dönüşmem an meselesiydi, doktorlar iyiki var bilim iyiki var. ilaçları bulan biliminsanları iyiki var sonsuz minnet' yazdı.

Sosyal MedyaInstagramTwitterHilal CebeciŞarkıcı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar