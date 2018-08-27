Hilal Cebeci'den dikkat çeken paylaşım

Instagram hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla gündemden düşmeyen şarkıcı Hilal Cebeci sosyal medya hesabı twitter'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.



SERİ KATİLE DÖNÜŞMEM AN MESELESİYDİ



Sıkıntılı günler yaşadığı anlaşılan ünlü şarkıcı sosyal medya hesabına 'Kullandığım antidepresanlar olmadaydı, bir seri katile dönüşmem an meselesiydi, doktorlar iyiki var bilim iyiki var. ilaçları bulan biliminsanları iyiki var sonsuz minnet' yazdı.



Kullandığım antidepresanlar olmadaydı, bir seri katile dönüşmem an meselesiydi, doktorlar iyiki var bilim iyiki varilaçları bulan biliminsanları iyiki var sonsuz minnet — hilal cebeci (@hilalcebeciii) 27 Ağustos 2018