Hakan Sabancı gönlünü Aslı Enver'e mi kaptırdı?

Aslı Enver, Murat Boz'la, Hakan Sabancı ise Eliz Sakuçoğlu'yla yaşadığı aşkla magazin gündemini uzun bir süre meşgul etmişti.



Vatan Gazetesi Magazin Müdürü Gülşen Yüksel Salt ile Posta Gazetesi Magazin Müdürü Müge Dağıstanlı'nın hazırlayıp sunduğu, teve2'de yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; Hakan Sabancı, güzel oyuncu Aslı Enver'e gönlünü kaptırdı.



Bodrum'da bulunan Hakan Sabancı'nın, yakın çevresine, Aslı Enver'e hayran olduğunu ve onunla tanışmak istediğini söylediği öğrenildi. Aslı Enver'in ise henüz bu durumdan haberi yok.