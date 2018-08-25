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Fazıl Say annesini son yolculuğuna uğurladı

Ünlü müzisyen Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say’ı son yolculuğuna uğurladı.

Magazin / 25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:45
Fazıl Say annesini son yolculuğuna uğurladı
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Bodrum’da yaşayan Fazı Say’ın annesi Ayşe Gürgün Say yaklaşık 15 gün önce uzun zamandır tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Solunum sıkıntısı çeken Say, rahatsızlık geçirerek Bodrum’daki evinde vefat etti.

Ayşe Gürgün Say için Bitez Mahallesi’ndeki Merkez Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazede Fazıl Say’ın oldukça üzgün olduğu görüldü.

Bir an olsun annesinin tabutunun başından ayrılmayan Fazıl Say sevenlerinin ve vatandaşların taziyeleri de kabul etti.

Dostları yalnız bırakmadı

Sanat, iş ve spor camiasından birçok isim Say’ı acı gününde yalnız bırakmadı. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Oyuncu Deniz Çakır, Selçuk Yöntem, CHP Eski Milletvekili Umut Oral, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Gazeteci Güneri Civanoğlu, Gazeteci Cengiz Semercioğlu ve birçok ünlü isim cenaze törenine katıldı.

Eski MilletvekiliTürkiye Barolar BirliğiBelediye BaşkanıMetin FeyzioğluCengiz Semercioğlu


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