Cem Yılmaz’dan çelişkili açıklama

Twitter üzerinden açıklama yapan ünlü komedyen, “Çok tuhaf… Konsere gittik dün, çok güzeldi. Önümüzde, konser alanının görevlileri ‘Lütfen oturun konser başlayacak, yapmayın, buraya toplanmayın' diye görevlerini yapmaya çalışıyorlardı… Yarın ‘Etten duvar ördürdü, korumaları dehşet saçtı' yazacaklar dedim ve hiç şaşırtmadılar!” dedi.



“BUNLAR NORMAL Mİ?”



Yazlığının önünde bekleyen gazetecilerle ilgili de bir açıklama yapan Yılmaz, “Bir küçük konu da şu; 1 haftadır evin karşısındaki tepede tele-objektifle evi gözetliyorlar. Bunlar normal mi, ben yine normal bir insan olarak sorayım da… Belki benim kafada bir iki makul insana, bir haber vermiş olurum. Velhasıl yine bir nefret ettirme çalışması var gibi… Bence boşa bir uğraş ama siz bilirsiniz” ifadelerini kullandı.





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