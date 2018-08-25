Beyaz Gazete Ana Sayfa

Cem Yılmaz’dan çelişkili açıklama

Cem Yılmaz dün akşam MFÖ konserinde yaşanılanlarla ilgili bir açıklama yaptı.

Magazin / 25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:45
Cem Yılmaz’dan çelişkili açıklama

Twitter üzerinden açıklama yapan ünlü komedyen, “Çok tuhaf… Konsere gittik dün, çok güzeldi. Önümüzde, konser alanının görevlileri ‘Lütfen oturun konser başlayacak, yapmayın, buraya toplanmayın' diye görevlerini yapmaya çalışıyorlardı… Yarın ‘Etten duvar ördürdü, korumaları dehşet saçtı' yazacaklar dedim ve hiç şaşırtmadılar!” dedi.

“BUNLAR NORMAL Mİ?”

Yazlığının önünde bekleyen gazetecilerle ilgili de bir açıklama yapan Yılmaz, “Bir küçük konu da şu; 1 haftadır evin karşısındaki tepede tele-objektifle evi gözetliyorlar. Bunlar normal mi, ben yine normal bir insan olarak sorayım da… Belki benim kafada bir iki makul insana, bir haber vermiş olurum. Velhasıl yine bir nefret ettirme çalışması var gibi… Bence boşa bir uğraş ama siz bilirsiniz” ifadelerini kullandı.


Cem Yılmaz'a tepki, Ali Sunal'a takdir

TwitterKomedyenCem Yılmaz


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar