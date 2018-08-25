Berkay'ı çıldırtan olay: Her türlü arızanın kralını çıkarırım!

Çeşme'de bir mekanda sahne alan Berkay, içeriye kapalı oldukları için alınmayan hayranlarının olduğunu öğrendi. Ünlü şarkıcı, instagram hesabının hikaye bölümünden bu olaya tepki gösterdi.



"BENİ BİR ÖMÜR BOYU DİNLERLER"



Berkay Şahin, "Benim olduğum yerde türbanlı kardeşlerim beni dinlemezse ben her türlü arızanın kralını çıkarırım! Ayrıca benim en yakın kardeşim dediğim insan türbanlı. Ailemden bir çok kişi kapalı. Hayırdır? Kim neyin hesabını soruyor? Ailemde kapalı canlarım var. Beni bir ömür boyu istedikleri zaman dinlerler nokta" ifadelerini kullandı.



"İHSAN HAKLARI İHLALİ"



Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden olan Celal-Şebnem Çapa çiftinin kızları Ceylan Çapa da söz konusu olaya tepkisiz kalmadı. Ceylan Çapa, sosyal medyada "Bir kişinin başörtülü olması alkollü bir mekana girmesine engel değildir, hele ki eğlenmesine engel hiç değildir. Başörtüsü takmayan ama inancı doğrultusunda içki içmeyen insanlar da alkollü mekanlara gidip soft içecek içiyor. Bu çirkin davranışı meşrulaştırmak yerine ayıplamak bu kadar mı zor? Eğer ki bu doğruysa mekanın yaptığı insan hakları ihlalidir ve tartışmaya açık bir konu değildir" mesajını yazdı.