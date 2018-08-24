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Sibel Can ve oğlu kaza geçirdi

Beşiktaş'ta 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Şarkıcı Sibel Can ve oğlu Engin Can, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.

Magazin / 24 Ağustos 2018 Cuma 17:25
Sibel Can ve oğlu kaza geçirdi

İstanbul Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı üzerinde saat 16.10 sıralarında kaza meydana geldi.

Kırmızı ışıkta duran araçlara, arkadan gelen bir minibüs çarptı. Kazada 5 araç birbirine girdi. Araçlarda bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.



SİBEL CAN: ÇOK KORKTUM

Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan Sibel Can ve oğlu Engin Can ise kazayı yara almadan atlattı. Aracı hasar gören Sibel Can, 'Kırmızı ışıkta durmuştuk. Bir anda çarptılar. Allah'tan emniyet kemerimiz takılı. Arkadan çok hızlı gelen bir minibüs diğer araçlarla birlikte bize çarptı. Çok korktum' dedi.



Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Sibel CanOkmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesiİstanbul Beşiktaş


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