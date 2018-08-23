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Cem Yılmaz'ın 500 bin liralık saati

Ünlü komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından paylaştğı bir fotoğraf ile gündeme geldi. Fotoğrafın en dikkat çekici yanı ise Yılmaz'ın kolundaki 500 bin liralık saat oldu.

Magazin / 23 Ağustos 2018 Perşembe 12:10
Cem Yılmaz'ın 500 bin liralık saati

Ünlü komedyen Cem Yılmaz bir süredir aşk yaşadığı sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli ile birlikte tatilde. Adeta sevgilisyle bir aile saadeti yaşayan Yılmaz, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar ile adından oldukça söz ettirdi.

Sebebi ise Yılmaz'ın poz verdiği fotoğrafta, kolunda bulunan 500 bin liralık Rolex marka saati oldu.

500 BİN LİRALIK SAAT

Ünlü komedyenin paylaşımı yorum yağmuruna tutulurken, kimileri Defne Samyeli ile olan birlikteliğini ele aldı, kimileriyse Yılmaz'ın kolundaki saati. Cem Yılmaz'ın kolunda bulunan saat, saat severler ve dikkatli gözler tarafından hemen farkedilirken, saatin Rolex “GMT Master II Diamond olduğu farkedildi.



ROLEX GMT MASTER II DIAMOND

Saati bu kadar özel kılan şey ise tabiki markasından çok fiyatı. Dünyada saat denilince akla ilk gelen markalardan biri olan Rolex'in özel olarak ürettiği bu model, saatin kadranını çevreleyen bezel üzerindeki değerli taşlarla kaplı. Saat meraklıları ve kolekisyonerler tarafından 500 bin türk lirasına alıcı bulan bu saatin ikinci el piyasasında ise istenilen ücreti yaklaşık 50 bin euro.


Sosyal MedyaKomedyenCem YılmazDefne SamyeliŞarkıcı


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