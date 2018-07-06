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Şok iddia! Beren Saat evi terk etti

Güzel oyuncu Beren Saat ve eşi Kenan Doğulu'nun ayrılık kararı aldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Beren Saat'in 5 gün önce evi terk ettiği ileri sürüldü.

Magazin / 06 Temmuz 2018 Cuma 22:07
Şok iddia! Beren Saat evi terk etti

Fransa'da geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda bir kanal yöneticisinin ve oyuncu meslektaşının tacizini açıklayarak gündeme damga vuran Beren Saat ve eşi Kenan Doğulu ayrılıyor. Bir magazin sitesinin özel haberine göre Beren Saat'in 5 gün önce evi terk ettiği ve eşyalarını taşıdığı ortaya çıktı.

Yaklaşık 4 yıl önce Los Angeles'in kumsal kasabası Malibu'da evlenen ünlü çiftin ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Çiftin bir süredir sorun yaşadığı ve bu problemlerin üstesinden gelemedikleri ileri sürüldü.

Yaklaşık 2.5 yıllık birlikteliğin ardından evlenme kararı alan Beren Saat ve Kenan Doğulu 30 Temmuz 2014 yılında dillere destan bir düğün ile hayatlarını birleştirmişti. Los Angeles Malibu sahilinde düğün yapan çift magazin gündeminden düşmemişti.

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Çiftin yakın dostları ise iddiaların doğru olmadığını söylerken, Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun gayet mutlu olduklarını belirtti. 

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