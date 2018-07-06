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Özlem Tekin'in son hali şaşırttı

Bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen Özlem Tekin, Milas'taki bir köyde ortaya çıktı. Hiçbir teknolojik alet kullanmayan ünlü şarkıcı, bütün gün şalvarla dolaşıyor.

Magazin / 06 Temmuz 2018 Cuma 16:17
Özlem Tekin'in son hali şaşırttı

Rock müziğin efsane isimlerinden Özlem Tekin, müzik hayatını tamamen bıraktı. Küçükbükü Mahallesi'nde ikinci muhtar oldu. Hayatını tamamen değiştiren ve mütevazi bir yaşam sürmeyi tercih eden Özlem Tekin, müziğe ara verip 2006'da Bodrum'a yerleşmişti. 2016'da Küçükbük Mahallesi'nin 'muhtar azası' olan Özlem Tekin bir süre önce Bodrum'u terk etti.

TEK EĞLENCESİ KÖY KAHVESİNDE OKEY OYNAMAK

Şarkıcı, Muğla- Milas'taki bir köyde ortaya çıktı. 17 dönüm arazi alıp üzerine küçük ve mütevazı bir ev yaptıran Özlem Tekin kız kardeşini de yanına aldı. Yeni hayatı sayesinde gençleştiğini söyledi. Bir zamanların ünlü rock'çısı yeni yaşamını şöyle anlattı: 'Cep telefonu da dahil olmak üzere hiçbir teknolojik alet kullanmıyorum. Tek eğlencem atımla köy kahvesine gidip okey oynamak. Beş köpeğim, bir at ve eşeğim var. Çiftliğimde mutluyum. Temizliğimi bile kendim yapıyorum. Bütün gün şalvar ve terlikle dolaşıyorum. Keşke bu hayatı daha önce seçseydim.'

GÜN BOYU ŞALVAR VE TERLİKLE DOLAŞIYOR

Eski rock'çı evinin temizliğini de kendisi yapıyor. Özlem Tekin gün boyunca şalvar ve terlikle dolaşıyor.




Özlem TekinRock


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