Kadıköy'de oyuncuya şok saldırı! Canını zor kurtardı

Kadıköy'de bulunan bir barda önceki gece 03.00 sıralarında, önce barın etrafında tur atıp ardından yaylım ateşi açan bir otomobilden silahlı saldırı düzenlendi. 15'in üzerinde kurşunun sıkıldığı saldırıda barda bulunan 2 müşteri, saldırganların silahlarından çıkan kurşunlarla yaralanırken, diğer müşteri ve bar çalışanları ise kendilerini masaların altına atarak kurtuldu.



'YANLIŞ ADAMA KIZIYORSUNUZ'



Milliyet'in haberine göre yaralıların olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı olayda, saldırı anını cep telefonuyla çekmeye çalıştığı iddia edilen bir müşteriyle tartışmaya giren bar çalışanlarına müdahale ederek “Yanlış adama kızıyorsunuz” diyen sinema ve dizi oyuncusu Oral Özer'e bar çalışanları tarafından dayak atıldığı ileri sürüldü.



GÖZALTINA ALINDILAR



Oyuncu Özer'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ve bilgilerde, çenesinin kırılıp yüzünün gözünün patlatıldığını iddia ettiği darp olayıyla ilgili olarak Kadıköy İlçe ekiplerince soruşturma başlatılırken, silahlı saldırı olayıyla ilgili de dün akşam 21.00 sıralarında olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli saklandıkları adreslerinde yakalanıp gözaltına alındı. Ayrıca saldırganları olay yerine getiren aracı kullanan şahıs da gözaltına alındı.







ARAÇ SÜRTÜŞMESİ İDDİASI



Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan 2 saldırganın bar işletmecisi ve çalışanlarıyla husumetli olup, olayı bu nedenle gerçekleştirdikleri öğrenilirken, husumetin kaynağının ise bir süre önce trafikte yaşanan bir araç sürtüşmesi olayı sonrasında saldırganlardan birisinin bar çalışanları tarafından dövülerek darp edilmesi olduğu ileri sürüldü. Polisin hem silahlı saldırı hem de darp olayıyla ilgili soruşturması devam ediyor.



ORAL ÖZER KİMDİR?



1 Ocak 1983 yılında İskenderun'da dünyaya gelen Oral Özer, tiyatro eğitimine Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro bölümünde bir yıl okuduktan sonra Haldun Dormen'in birçok müzikal projesinde asistanlık yaptı. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünde burslu olarak okuyan 35 yaşındaki oyuncu Tiyatro Kedi'deki projelerde de yer aldı.