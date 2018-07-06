Hatice'den bir Demet Akalın açıklaması daha

Demet Akalın, Türkiye'yi yasa boğan Eylül ve Leyla'nın ölüm haberlerinin ardından, ünlü isimlere çocuk cinayetlerine karşı sessiz kalmamaları için çağrıda bulunmuştu.



Demet Akalın, küçük Leyla ve Eylül hakkında paylaşım yapmayan meslektaşlarına ateş püskürmüş ve hepsini takipten çıkaracağını açıklamıştı.



Kısa bir süre sonra Demet Akalın'ın yeni albüm kapağını ve konserlerini sosyal medya hesabından paylaşması şarkıcı Hatice'yi kızdırmıştı.



Hatice’nin Demet Akalın’ı hedef alan sözlerinin ardından Akalın Hatice’yi takipten çıkardı.



Sanatçı Hatice sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir kez daha açıklama yaptı.



Hatice paylaşımında şu ifadelere yer verdi;











