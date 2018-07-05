Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti!

Posta'nın haberine göre; Gizem Özdilli, kendisine instagram üzerinden 'Merhaba nasılsın?' şeklinde mesaj atan Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı'yı ifşa etti.



44 yaşındaki eski manken, '40 yıllık arkadaşımmış gibi ne oluyor?' ifadelerini kullandı.



'ERKEKLERİ KIZ KARDEŞİM OLARAK GÖRÜYORUM'



Gizem Özdilli, geçtiğimiz nisan ayında verdiği röportajda, 'Artık erkeklere güvenmiyorum ve onları kız kardeşim gibi görüyorum. Aldattıklarında ikinci kadının numarasını 444'lü hat olarak şirket numarası gibi kaydedenler var' demişti.









