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Nusret uçak alıyor!

Şöhreti tüm dünyaya yayılan Nusret Gökçe, ayağını yerden kesecek. Türkiye dışında New York ve Dubai’de de restoran açan ünlü etçi, işlere yetişmek için uçak almaya karar verdi.

Magazin / 05 Temmuz 2018 Perşembe 10:11
Nusret uçak alıyor!

Kendine has eti tuzlama (saltbea) hareketiyle dünya çapında fenomen olan Nusret Gökçe, Türkiye ile yurt dışı arasında mekik dokumaya başladı. Etiler'deki kendi adını taşıyan restoranının yanı sıra geçtiğimiz yıl New York ve Dubai'de de şube açarak yeme içme sektöründe patron olan ünlü etçi, sık sık yurt dışındaki mekanlarını da ziyaret ediyor. New York ve Dubai'deki restoranlarına tarifeli uçakla giden Gökçe, iddiaya göre zamandan tasarruf etmek için özel jet almaya karar verdi

5 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

Geçtiğimiz aylarda Kapalıçarşı'da da bir şube açan ünlü kasabın Türkiye ile yurt dışı arasında konforlu bir şekilde uçmak için özel jet arayışına girdiği öğrenildi. Hatta iddiaya göre Gökçe, geçtiğimiz günlerde 12 yolcu kapasiteli özel bir jeti inceledi. Havada da evinin konforunda seyahat etmeyi planlayan dünyaca ünlü işletmecinin özel jet için ayırdığı bütçenin ise 5-7 milyon euro arasında olduğu konuşulanlar arasında… Bütçesine ve zevkine uygun uçağı bulduğunda hemen satın almayı planlayan Gökçe'nin bu sayede hem ayağı yerden kesilecek hem de havasına hava katacak..

FenomenYurt DışıNusret GökçeTürkiyeNew York


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