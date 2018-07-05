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Kerem Bürsin'den evlilik açıklaması

Oyuncu Kerem Bürsin bir dergiye kapak oldu. Dergi için Amerika'da kameraların karşısına geçen Bursin "jön" kavramı hakkında konuştu.

Magazin / 05 Temmuz 2018 Perşembe 13:39
Kerem Bürsin'den evlilik açıklaması

Jönlüğün Türkiye'ye has bir durum olduğunu belirten Bursin, "Hollywood'da dahi 50'lerde kalmış bir tanımlama. Artık jön diye bir şey yok" dedi.

"Ben oyuncu olmak istiyorum" diyen Bursin, Bunun için bir jön mertebesi yok" ifadesini kullandı.

Serenay Sarıkaya ile ilişkileri hakkında konuşan Bursin, "Evliliğe karşı değilim. Evlilik yapısı bana göre daha önemli. Kaldı ki çocuk da istiyorum" dedi.

Türkiye


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