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Hakan Taşıyan Türkiye'nin sesi oldu!

Arabesk müziğinin efsane isimlerinden biri olan Hakan Taşıyan, Eylül - Leyla olayına isyan etti.

Magazin / 05 Temmuz 2018 Perşembe 10:26
Hakan Taşıyan Türkiye'nin sesi oldu!

Minik Leyla ve Eylül'ün katledilmesinin ardından Türkiye yasa boğuldu. Sosyal medyada pek çok vatandaş ve ünlüler 'idam'ın gelmesini istedi.

Arabesk müziğinin efsane isimlerinden biri olan Hakan Taşıyan ise, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

'Bizim zamanımızda otobüse binerdik, çocuk görünce göz falan kırpardık, başını okşardık çocukların, güldürürdük' diyen Taşıyan, 'Şimdi annesi babası yanlış anlamasın diye kafamızı çeviriyoruz. Çok şey çaldınız insanlıktan' ifadelerini kullandı.


Hakan Taşıyan'dan 'Sessiz Sedasız Dönüş'

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