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Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti!

Bir dönem podyumların en aranılan modellerinden olan Gizem Özdilli, instagram hesabından Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı'nın mesajını paylaştı.

Magazin / 05 Temmuz 2018 Perşembe 15:41
Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti!

Posta'nın haberine göre; Gizem Özdilli, kendisine instagram üzerinden 'Merhaba nasılsın?' şeklinde mesaj atan Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı'yı ifşa etti.

44 yaşındaki eski manken, '40 yıllık arkadaşımmış gibi ne oluyor?' ifadelerini kullandı.

'ERKEKLERİ KIZ KARDEŞİM OLARAK GÖRÜYORUM'

Gizem Özdilli, geçtiğimiz nisan ayında verdiği röportajda, 'Artık erkeklere güvenmiyorum ve onları kız kardeşim gibi görüyorum. Aldattıklarında ikinci kadının numarasını 444'lü hat olarak şirket numarası gibi kaydedenler var' demişti.

MankenGizem Özdilli


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