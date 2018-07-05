Beren Saat'i kim taciz etti?

Ünlü oyuncu Beren Saat, Fransız dergisine verdiği röpotajda 2015 yılında bir kanal yöneticisinin tacize uğradığını söyledi.



Beran Saat herhangi bir isimden bahsetmezken, yaşanan olayı 'K....ı hem de bir kanal gecesinde elleyen sarhoş bir kanal yöneticisiyle tartıştım' sözleriyle anlattı.



İSMİNİ AÇIKLAMASINI İSTEDİ



Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Saat'in başından geçen bu olaya dikkat çekerken, ünlü oyuncunun isim açıklaması gerektiğini söyledi.



Saat'in bu olayı iki üç kere anlattığına dikkat çeken Özkök, şunları yazdı;



'Ben Fransız dergisinden mülakatın tamamını okudum.



Beren, mülakatta 2015 yılında söylediği çok önemli bir şeyi, hem de bu defa daha açık bir ifade ile tekrarlamış.



“Bir televizyon kanalı yöneticisinin tacizine uğradım” demiş...



Arkadaşlar, bunu söyleyen kadın, Türkiye'nin en saygın ve en başarılı oyuncularından biri.



Aynı cümleyi ikinci, hatta üçüncü defa söylüyor.



Bakın ABD'de herkes kimin tacizde bulunduğunu açık açık söyledi.



Siz de merak etmiyor musunuz kimdir bu kanal yöneticisi, hâlâ görevinin başında mı...



Hâlâ aynı şeyleri yapıyor mu?



Beren Saat mülakatta “Mücadelemiz sessizlik yeminini kırmak” diyor...



Ama görüyorum ki aradan 3 yıl geçmesine rağmen bu “mesleki omerta kanunu” hâlâ kırılamadı....



KANAL GECESİNDE K... ELLEYEN SARHOŞ YÖNETİCİ



BEREN Saat 2015'te başına gelenleri şöyle anlatmıştı:



“K....ı hem de bir kanal gecesinde elleyen sarhoş bir kanal yöneticisiyle tartışmam, sevgilisi olmamayı gururuna yediremeyen partnerler, arkadaşımın evinde tuvalete zorla dalıp dudaklarıma yapışan bir oyuncuyu itişim, mesleğim yüzünden yaftalanışım, aylarca peşimden koşan birini sanki ben sevgilisinden ayırmışım gibi tam sayfa haber yapışları...”



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