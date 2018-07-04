'İdam'a bir destek de Murat Boz'dan

Minik Leyla ve Eylül'ün katledilmesinin ardından Türkiye sosyal medyada 'İdam'ın gelmesi için hükümete sesleniyor.



Ünlüler de idamın gelmesi yönünde görüşlerini beyan ederken bir destek de ünlü şarkıcı Murat Boz'dan geldi.



'BU İNSAN KIRINTILARI İDAM EDİLMELİ'



Boz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bir çocuğu 4-5 gün boyunca aç bırakıp o halde dere kenarında ölüme terkeden sapkın zihniyetlerin toplumdan arındırılması lazım' diyerek isyan etti.



Murat Boz, 'Bu insan kırıntılarının idam edilmesi daha sonra yaşanabilecek böyle vahim olayların önüne geçilmesi açısından caydırıcı olacagını düşünüyorum' ifadelerini kullandı.





