'Ayla' filmi Güney Kore’de ilk 3'e girdi

HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, astsubay Süleyman Dilbirliği’nin Kore Savaşı’nda ailesini kaybeden Eunja Kim’in manevi babalığını üstlenmesiyle yaşananların konu edildiği ‘Ayla’, Türkiye’de 27 Ekim’de gösterime girmiş, 2017’nin en çok izlenen ikinci filmi olmuştu. Yapımcı Mustafa Uslu, ‘Ayla’yı Güney Kore’de de izleyiciyle buluşturdu.



‘Ayla’, Güney Kore’de aynı gün gösterime giren 13 film arasından en çok izlenen 3’üncü yapım oldu. 353 salonda gösterime giren filmin açılış hasılatı 168 bin dolar olarak gerçekleşti. İki hafta önce Türkiye’de yeniden gösterime girerek 35 bin kişi tarafından daha izlenen ‘Ayla’nın toplam gişesi 5 milyon 586 bin.



Filmde Süleyman Dilbirliği’nin gençliğini İsmail Hacıoğlu, Ayla’yı ise Kim Seol canlandırıyor.



Güney Kore’de gösterime girmeden önce Seul’de yapılan galaya ‘Ayla’nın yönetmeni Can Ulkay, başrol oyuncuları İsmail Hacıoğlu ile Kim Seol de katılmıştı.