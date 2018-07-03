Ebru Şallı ile Uğur Akkuş nişanlandı

Cadde'nin haberine göre, Ebru Şallı, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu iş insanı Uğur Akkuş'la evliliğe ilk adımı attı.



Eşi Gonca Derin'le 1.5 ay önce yollarını ayıran Akkuş, zaman kaybetmeden modelle nişanlandı.



Sevgilisinin boşanmasının hemen ardından, “Artık bizi el ele görürsünüz” açıklamasını yapan Şallı, sosyal medyada ilk kez fotoğraflarını paylaştı.







Kahve içerken çektirdikleri karede parmaklarında alyans olan ikiliden Şallı, “Geçtiğimiz hafta aile arasında nişanlandık. Sade bir tören oldu” dedi.







Çiftin, yaz aylarının sonunda nikah masasına oturacakları iddia edildi.















