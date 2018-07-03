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Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı'na tepki: Vicdan be!

Minik Leyla'nın cinayete kurban gitmesinin ardından ünlü popçu Demet Akalın da İnstagram hesabında bir paylaşım yaparak “Ulan ben TV seyretmeye utanıyorum be! Eğleniyorsan da göze sokma. Ayy Ayy vicdan nerde sizde nerde” ifadelerini kullanarak Şeyma Şubaşı'na gönderme yaptı.

Magazin / 03 Temmuz 2018 Salı 00:47
Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı'na tepki: Vicdan be!
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Acı haberler art arda geldi.. .Türkiye, Ankara'da kaybolan ve cinayete kurban gittiği anlaşılan minik Eylül'ün şokunu atlatamadan bu akşam da minik Leyla'dan gelen acı haberle sarsıldı. Günlerdir Ağrı'da ve tüm Türkiye'de didik didik aranan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni kaybolduğu köyden 3 kilometre uzakta bulundu.

Türkiye ölüm haberini alır almaz minik Leyla için yas tutarken, Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Şubaşı'nın doğum günü parti vermesi ise tepki çekti.

Sosyal medya kullanıcıları Şeyma Subaşı'nın Leyla'nın ölüm haberinin ardından doğum günü partisi düzenlemesine oldukça sert tepkiler verdi.

DEMET AKALIN DA TEPKİ GÖSTERDİ

Ünlü popçu Demet Akalın da İnstagram hesabında bir paylaşım yaparak “Ulan ben TV seyretmeye utanıyorum be! Eğleniyorsan da göze sokma. Ayy Ayy vicdan nerde sizde nerde” ifadelerini kullandı.

İsyan eden duyarlı şarkıcının sözleri, doğum günü eğlencesi yapan Şeyma Subaşı'yi akıllara getirdi. Duyarlı sanatçı, geçtiğimiz yıl polis memuru Fethi Sekin'in şehit edildiği saatlerde selfielerini paylaşan Şeyma'ya tepki göstermişti.

İşte Demet Akalın'ın o paylaşımları;






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