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Ceren Hindistan kızının fotoğraflarını kaldırma kararı aldı

Kızının hastalığıyla ilgilenmediği iddiasıyla gündeme gelen Ceren Hindistan, o zamandan beri kızı Arya ile yakından ilgilenerek paylaşımlar yapıyordu. Minik Eylül Yağlıkara ve Leyla Aydemir'in cansız bedenlerine ulaşıldığı haberlerinden sonra eski manken Ceren Hindistan, aldığı kararla kızı Arya'nın fotoğraflarını sosyal medya paylaşımlarından kaldırma kararı aldı.

Magazin / 03 Temmuz 2018 Salı 16:19
Ceren Hindistan kızının fotoğraflarını kaldırma kararı aldı

Kızının hastalığıyla ilgilenmediği iddiasıyla gündeme gelen Ceren Hindistan, o zamandan beri kızı Arya ile yakından ilgilenerek paylaşımlar yapıyordu.

Ancak ülkemizde yaşanan çocuk tacizleri ve ölümleri üzerine Ceren Hindistan, radikal bir karara imza atarak kızının fotoğraflarını paylaşımlarından kaldırma kararı aldı.

Hindistan, verdiği bu kararla ilgili açıklamasını da şu sözlerle yaptı:

"Çok özür dileyerek Arya'mın tüm fotoğraflarının kaldırıyorum. Bu sistem böyle devam ettiği sürece de böyle olacak. "Neden Arya'yı çekmiyorsunuz?" diye sormayın sonra. Kız çocuğu annesiyim ve yüreğim yandı yine. İdamın çıkması için ne olması gerekiyor?"



Ankara'da kaybolan Eylül Yağlıkara'nın cansız bedenine ulaşılmıştı. Bir acı haberde Ağrı'da kaybolan minik Leyla Aydemir'den geldi. Ağrı'da ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni bulundu.



Ceren HindistanBayram Ziyareti


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