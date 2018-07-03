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Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan el ele görüntülendi

Survivor 2018'de farklı takımlarda yarışan Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan aşk yaşamaya başladı. Yarışmanın final yapmasının ardından tatil yapan ikili ilk defa el ele görüntülendi.

Magazin / 03 Temmuz 2018 Salı 11:13
Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan el ele görüntülendi

Survivor 2018'de yarışan ancak finali göremeden elenen Birsen Bekgöz ve Nihat Doğan sevgili oldu.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ

Instagram'da Kamera Arkası sayfasının dün ortaya attığı Birsen ve Nihat aşkı doğru çıktı. İkili bugün ilk kez el ele görüntülendi.



'AHMET KURAL MI NİHAT DOĞAN MI?'

Survivor ikincisi Nagihan Karadere'nin dün Nihat Doğan'ın Birsen Bekgöz'e olan bakışları Instagram hesabından paylaşarak ''Ahmet Kural mı Nihat Doğan mı?' yazması akıllara ikilinin aşk yaşadığı iddialarını getirmişti.


InstagramSurvivorKamera ArkasıKaradereNihat Doğan


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