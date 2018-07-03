Beyaz Gazete Ana Sayfa

Berna Laçin'den küstah tweet: Kutsal şehri karaladı

İdama karşı olan ünlülerde Berna Laçin ise paylaşımında İslam nefretini ön plana çıkardı.

Magazin / 03 Temmuz 2018 Salı 21:12
Berna Laçin'den küstah tweet: Kutsal şehri karaladı

Minik Leyla ve Eylül'ün katledilmesinin ardından Türkiye ‘idam'ı tartışıyor. Çoğu vatandaş idamın gelmesinden yana tavrını gösterirken, kimileri de bu vahşetin son bulması için idamın çare olmadığı görüşünde.

İdama karşı olan ünlülerden Berna Laçin ise paylaşımında İslam nefretini ön plana çıkardı. Laçin Müslümanlar için kutsal olan, Peygamber Efendimizin mübarek kabri olan Mesci-di Nebevid'in olduğu Medine'nin tecavüzde rekor kırdığı yalanını ortaya attı.

Dünya geneli tecavüz raporunda en çok tecavüz olayının yaşandığı ülke ABD olurken, Laçin Suudi Arabistan toprakları içinde kalan Medine'de tecavüz rekoru kırıldığı yalanına sarıldı.

Laçin paylaşımında şu ifadelere yer verdi;




Berna LaçinTürkiyeMüslümanlarPeygamberSuudi Arabistan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar