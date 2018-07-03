Berna Laçin'den küstah tweet: Kutsal şehri karaladı

Minik Leyla ve Eylül'ün katledilmesinin ardından Türkiye ‘idam'ı tartışıyor. Çoğu vatandaş idamın gelmesinden yana tavrını gösterirken, kimileri de bu vahşetin son bulması için idamın çare olmadığı görüşünde.



İdama karşı olan ünlülerden Berna Laçin ise paylaşımında İslam nefretini ön plana çıkardı. Laçin Müslümanlar için kutsal olan, Peygamber Efendimizin mübarek kabri olan Mesci-di Nebevid'in olduğu Medine'nin tecavüzde rekor kırdığı yalanını ortaya attı.



Dünya geneli tecavüz raporunda en çok tecavüz olayının yaşandığı ülke ABD olurken, Laçin Suudi Arabistan toprakları içinde kalan Medine'de tecavüz rekoru kırıldığı yalanına sarıldı.



Laçin paylaşımında şu ifadelere yer verdi;









