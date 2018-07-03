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Acun Ilıcalı'dan Leyla - Eylül tepkisi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Türkiye'yi yasa boğan Eylül - Leyla cinayetiyle ilgili sosyal medyada tepki gösterdi.

Magazin / 03 Temmuz 2018 Salı 14:23
Acun Ilıcalı'dan Leyla - Eylül tepkisi

Polatlı'da kaybolduktan bir hafta sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara ve Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeninin bulunması Türkiye'yi yasa boğdu.

Sosyal medyada çocuk istismarcılarına idam istenirken ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan da anlamlı bir paylaşım geldi.

Ilıcalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Çocuk susar, sen susma. Çocuklarımıza kıyan canilere sessiz kalma. Lanetliyorum!' ifadelerini kullandı.


Kayıp kız Leyla'nın cansız bedeni burada bulundu. Kayıp kız Leyla'nın cansız bedeni burada bulundu. Acun Ilıcalı'dan Leyla - Eylül tepkisi Acun Ilıcalı'dan Leyla - Eylül tepkisi Eylül'ün babasından Leyla'nın babasına başsağlığı Eylül'ün babasından Leyla'nın babasına başsağlığı Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili Ağrı Valisi'nden son dakika açıklaması Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili Ağrı Valisi'nden son dakika açıklaması Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı'na tepki: Vicdan be! Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı'na tepki: Vicdan be! Melih Gökçek de idam istedi Melih Gökçek de idam istedi Bakan Soylu: Leyla'da ilk belirlemelere göre tecavüz yok Bakan Soylu: Leyla'da ilk belirlemelere göre tecavüz yok Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir'den acı haber geldi Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir'den acı haber geldi

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