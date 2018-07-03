Acun Ilıcalı'dan Leyla - Eylül tepkisi

Polatlı'da kaybolduktan bir hafta sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara ve Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeninin bulunması Türkiye'yi yasa boğdu.



Sosyal medyada çocuk istismarcılarına idam istenirken ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan da anlamlı bir paylaşım geldi.



Ilıcalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Çocuk susar, sen susma. Çocuklarımıza kıyan canilere sessiz kalma. Lanetliyorum!' ifadelerini kullandı.





