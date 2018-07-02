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Oktay Kaynarca'dan çok önemli uyarı!

Oyuncu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından takipçilerine çok önemli bir konuda uyarıda bulundu.

Magazin / 02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:30
Oktay Kaynarca'dan çok önemli uyarı!

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi başrol oyuncusu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından dizi üzerinden yapılan dolandırıcılığa karşı uyardı.

İşte Oktay Kaynarca'nın yaptığı o açıklama;

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ajansıyız sizi oyuncu olarak kabul ettiler diyerek insanları dolandırmaya çalışan sözüm ona cast ajanslarının ortaya çıkması ve bu konuyla ilgili bir çok soruya cevaben, SİZİ EDHO ADINA ARAYIP “KABUL EDİLDİNİZ DİYEN” HİÇ KİMSEYE İTİBAR ETMEYİN.. Şirketin oyuncu ve yardımcı oyuncu seçme sistemi reklamlar veya ilanlar vererek yapılmamaktadır...

Oktay KaynarcaHükümdar


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