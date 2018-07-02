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İbrahim Tatlıses’e şok telefon! Oğlun İdo Tatlıses'i....

İbrahim Tatlıses, kendisini gizli numaradan arayanların "Oğlun İdo Tatlıses'i öldüreceğiz" sözleriyle şoke oldu. Savcılığa başvuran İbrahim Tatlıses, "Oğlum İdo Tatlıses'in can ve mal güvenliği sağlansın" dedi. İbrahim Tatlıses, daha önce de tehditler aldığını söyledi. Savcılık soruşturma başlattı.

Magazin / 02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:54
İbrahim Tatlıses’e şok telefon! Oğlun İdo Tatlıses'i....

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 28 Haziran günü oğlunun ve kendisinin albümlerinin dağıtım şirketi olan Esen Müzik'e gitti.

Sarıyer'de bulunan şirketin santrali çaldı. Numarası belirsiz hat, çalışan tarafından yanıtlandığındaysa arayan şahıs, 'İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'yu öldüreceğiz' şeklinde sözler söyleyip kapattı.

Gelen telefon, çalışan tarafından yetkililere iletilince İbrahim Tatlıses, savcılığa başvurdu. Avukatı aracılığıyla savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, oğulları İdo ve Ahmet Tatlıses'in defalarca ölümle tehdide maruz kaldığını belirtti.
Tatlıses dilekçesinde, İdo'nun Yalova'da vereceği konsere ölüm tehdidiyle çıkmak zorunda kaldığını ve konserin yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştiğini beyan etti.

SORUŞTURMA AÇILDI

Oğlu İdo'yu ölümle tehdit eden şahsın cezalandırılmasını isteyen İbrahim Tatlıses, İdo'nun can güvenliğinin sağlanmasını istedi. Tatlıses'in şikayetinin ardından, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

İbrahim TatlısesSarıyerAhmet TatlısesDağıtım Şirketi


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