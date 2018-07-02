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Demet Akalın'dan Cem Yılmaz - Defne Samyeli aşkına yorum

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Defne Samyeli ile bir süredir aşk yaşayan Cem Yılmaz için, "Bu kız iyi geldi ona" yorumunda bulundu.

Magazin / 02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:50
Demet Akalın'dan Cem Yılmaz - Defne Samyeli aşkına yorum

Defne Samyeli ile bir süredir aşk yaşayan Cem Yılmaz, son dönemde verdiği kilolarla da dikkat çekmişti.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan ikilinin yaşadığı aşka yorum geldi.

Twitter hesabından 'Cem Yılmaz lokum gibi olmamış mı...' diyen Akalın, 'Hırçın ve sinirli tavrından eser yok. Vallahi bu kız iyi geldi ona; sabah sabah güldürdü yine eski Cem Yılmaz gibi' ifadelerini kullandı.




Cem YılmazDefne SamyeliŞarkıcıDemet Akalın


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