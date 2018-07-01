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Murat Başoğlu'ndan sürpriz karar!

Yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki skandal görüntüleriyle gündem olan Murat Başoğlu'ndan yeni haber var! Boşandıktan sonra eski eşi Hande Bermek ile Bodrum'da yaşamaya devam eden Başoğlu, teknesini satmaya karar verdi.

Magazin / 01 Temmuz 2018 Pazar 15:22
Murat Başoğlu'ndan sürpriz karar!

Yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki skandal görüntüleriyle gündem olan Murat Başoğlu'ndan yeni haber var!

Sunucu Murat Başoğlu'nun geçen yaz Bodrum Yalıkavak açıklarında, malum olayı yaşadığı tekne günlerce gazetelerde yer almış ve ünlenmişti.

TEKNE SATILIYOR

Posta'dan Bekir Saçar'ın haberine göre, Murat Başoğlu, bilinirliği artan Apostol adlı teknesini satılığa çıkarmış.

Murat Başoğlu ile yeğeni Burcu Başoğlu, teknede uygunsuz şekilde görüntülenmiş, skandal ilişki günlerce magazin gündemini meşgul etmişti.

Murat Başoğlu, skandal olayın ardından evini satıp yurt-dışına gitmek istemiş ancak mahkeme davanın karar bağlanmasına kadar Başoğlu'nun yurt-dışına çıkmasına izin vermemişti.

Başoğlu, geçtiğimiz aylarda yargılandığı davadan beraat etti.

Bodrum'daki evini satmaktan vazgeçen ünlü sunucu eşi ile gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başladı.


Murat BaşoğluYalıkavakSkandal


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