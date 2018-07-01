Demet Akalın'dan 'Eylül' paylaşımı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran'da kaybolan ve 7 gün sonra cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara, dün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



DEMET AKALIN AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ



Ünlü şarkıcı Demet Akalın da Twitter hesabından Eylül hakkında paylaşımda bulundu.



Bir kız çocuğu sahibi olan Demet Akalın, Eylül'ün katiline 'Sen bir tek Eylül'ü öldürmedin! Anayı, babayı, içimizdeki yaşam enerjisini öldürdün be pislik!” diye çıkıştı.





