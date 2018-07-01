Demet Akalın'dan 'Eylül' paylaşımı

Şarkıcı Demet Akalın, 22 Haziran'dan bu yana kayıp olan ve önceki gün cansız bedeni bulunan Eylül hakkında sosyal medyada hesabından paylaşım yaptı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran'da kaybolan ve 7 gün sonra cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara, dün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
DEMET AKALIN AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ
Ünlü şarkıcı Demet Akalın da Twitter hesabından Eylül hakkında paylaşımda bulundu.
Bir kız çocuğu sahibi olan Demet Akalın, Eylül'ün katiline 'Sen bir tek Eylül'ü öldürmedin! Anayı, babayı, içimizdeki yaşam enerjisini öldürdün be pislik!” diye çıkıştı.