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Burak Yılmaz eşinden boşandı

Trabzonspor'da forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz ile eşi İstem Yılmaz arasında görülen boşanma davasında karar verildi.

Magazin / 09 Haziran 2018 Cumartesi 20:34
Burak Yılmaz eşinden boşandı

Milli futbolcu Burak Yılmaz ile eşi İstem Yılmaz arasında görülen boşanma davasında mahkeme tarafların boşanmalarına karar verdi.

12 milyon TL tazminat ve aylık 65 bin TL nafaka talep eden İstem Yılmaz'ın talebi mahkemece haklı görülmeyerek 1,3 milyon TL tazminat ve aylık 10 bin TL nafaka ödenmesine karar verildi. Ayrıca mahkemece çocuklar için toplam 11 bin TL iştirak nafakası ödenmesine karar verildi.

Burak YılmazNafaka


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