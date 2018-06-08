Ünlü televizyoncu Anthony Bourdain otel odasında ölü bulundu

CNN'de yer alan haberde, program çekimleri için Fransa'da bulunan Bourdain'in intihar ettiği bildirildi.



Bourdain'in, yakın arkadaşı olarak bilinen Fransız şef Eric Ripert tarafından bir otel odasında ölü bulunduğu belirtildi.



Programlarının yayınladığı CNN'den yapılan açıklamada, 'Meslektaşımız ve arkadaşımızın ölümünü bildirmekten büyük üzüntü duyuyoruz.' ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, 'Macera severliği, iyi yemek sevgisi ve güzel hikayeleri Bourdain'i eşsiz bir hikaye anlatıcısı yapmıştı.' denildi.