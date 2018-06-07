Canlı yayında Talat Bulut kavgası... Söylemezsem Olmaz programına bağlanan ismini vermeyen bir kadın geçmişte Talat Bulut'un tacizine uğradığını söyledi. Söylemezsem Olmaz yorumcusu Ali Eyüboğlu ile telefondaki kadın arasında gergin anlar yaşandı.
Ünlü oyuncu Talat Bulut ile ilgili taciz iddiaları magazin dünyasını sarsmaya devam ediyor.
Yasak Elma dizisinin setinde Talat Bulut'un tacizine uğradığını iddia eden kostüm asistanı Özge Şimşek, ceza davası açacağını söyledi. Bunun üzerine Hande Ataizi de Özge Şimşek'e destek verdiğini belirtti ve bir dönem kendisinin de Talat Bulut'la benzer bir olay yaşadığını açıkladı.
Bugün ise Söylemezsem Olmaz programına bağlanan ismini vermeyen bir kostüm sorumlusu, Talat Bulut için, 'Bu adama birinisin yeter demesi gerekiyor' diyerek kendisinin de tacize uğradığını söyledi.