Canlı yayında Talat Bulut kavgası!

Ünlü oyuncu Talat Bulut ile ilgili taciz iddiaları magazin dünyasını sarsmaya devam ediyor.



Yasak Elma dizisinin setinde Talat Bulut'un tacizine uğradığını iddia eden kostüm asistanı Özge Şimşek, ceza davası açacağını söyledi. Bunun üzerine Hande Ataizi de Özge Şimşek'e destek verdiğini belirtti ve bir dönem kendisinin de Talat Bulut'la benzer bir olay yaşadığını açıkladı.



Bugün ise Söylemezsem Olmaz programına bağlanan ismini vermeyen bir kostüm sorumlusu, Talat Bulut için, 'Bu adama birinisin yeter demesi gerekiyor' diyerek kendisinin de tacize uğradığını söyledi.



Bunun üzerine programın yorumcularından



Telefondaki kadın da Eyüboğlu'na, 'Dün sizin yorumlarınızı dinleyince sinirlendim, Ece Erken'e ulaştım, o da beni yayına bağlattı' karşılığını verdi ve 'Ben 2015'te Star'ın bir dizisinde çalışıyordum.



ALİ EYÜBOĞLU SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI



'Benim dünkü yorumlarımın neyinden rahatsız oldunuz?' diye soran ve sorusuna yanıt alamayan Eyüboğlu, sinirlerine hakim olamadı. 'Ben ne dedim de siz bundan rahatsız oldunuz da Ece'ye mesaj attınız?' sorusunu yönelten Eyüboğlu, 'Ben Talat'ı korumadım, ben ortaya konuştum. 'Ali Bey'in söylemlerine kızdığım için mesaj attım' diyorsunuz, sanki ben



'TERBİYESİZLİK YAPMAYIN'



Telefondaki kadının, 'Niye sinirleniyorsunuz ki; şu an agresifleşmenin hiç bir anlamı yok' sözleri üzerine iyice gerilen Eyüboğlu şunları söyledi:



'Ben oradaki insanları anlatmaya çalışıyorum. Sanki ben kadına tacizi destekleyen onaylayan biriyim. Terbiyesizlik yapmayın. O zaman çıkın isminizi açıklayın. O gün şikayet etmediniz, şimdi konuşuyorsunuz. Kusura bakmayın; siz benim kişiliğime, onuruma laf edemezsiniz. Sanki ben Bunun üzerine programın yorumcularından Ali Eyüboğlu , 'O gün sustunuz da şimdi niye konuşuyorsunuz?' diye sordu.Telefondaki kadın da Eyüboğlu'na, 'Dün sizin yorumlarınızı dinleyince sinirlendim,'e ulaştım, o da beni yayına bağlattı' karşılığını verdi ve 'Ben 2015'te Star'ın bir dizisinde çalışıyordum. Talat Bulut beni el kol hareketleriyle taciz etti. Benim arkadamda Fatih Aksoy gibi duran bir yapımcı olmadı. 2 ay sonunda ben işimden oldum' diye konuştu.'Benim dünkü yorumlarımın neyinden rahatsız oldunuz?' diye soran ve sorusuna yanıt alamayan Eyüboğlu, sinirlerine hakim olamadı. 'Ben ne dedim de siz bundan rahatsız oldunuz da Ece'ye mesaj attınız?' sorusunu yönelten Eyüboğlu, 'Ben Talat'ı korumadım, ben ortaya konuştum. 'Ali Bey'in söylemlerine kızdığım için mesaj attım' diyorsunuz, sanki ben Talat Bulut 'un avukatlığını yaptım' diye çıkıştı.Telefondaki kadının, 'Niye sinirleniyorsunuz ki; şu an agresifleşmenin hiç bir anlamı yok' sözleri üzerine iyice gerilen Eyüboğlu şunları söyledi:'Ben oradaki insanları anlatmaya çalışıyorum. Sanki ben kadına tacizi destekleyen onaylayan biriyim. Terbiyesizlik yapmayın. O zaman çıkın isminizi açıklayın. O gün şikayet etmediniz, şimdi konuşuyorsunuz. Kusura bakmayın; siz benim kişiliğime, onuruma laf edemezsiniz. Sanki ben Talat Bulut 'u korudum. Bu bir suçlama. Ben Talat Bulut 'u savunmadım. Dün ben Talat Bulut 'u tanıyan biri olarak bu olay beni şoke etti dedim.'