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Ünlü ismin küçüklüğü şaşırttı

Demet Akbağ'ın küçüklük fotoğrafı sosyal medyada beğeni rekoru kırdı

Magazin / 07 Haziran 2018 Perşembe 14:29
Ünlü ismin küçüklüğü şaşırttı

Ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın sosyal medya hesabından paylaştığı küçüklük fotoğrafı şaşırttı.

59 yaşındaki oyuncu halasının kucağında paylaştığı fotoğrafa 'Babaannemin , annemin asistanlığında yaptığı efsane doğum günü pastasını üfleme sırası ona gelmiş demek ki( kimsenin doğum günü olduğundan değil , sayfamda annemin yanında yer alan karede bir siyah - beyaz olsun istedim' notunu yazdı.

Akbağ'ın çocukluk fotoğrafı takipçileri tarafından beğeni ve yorum rekoru kırdı.


Demet AkbağSosyal MedyaDoğum GünüKüçüklük


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