Ünlü ismin küçüklüğü şaşırttı

Ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın sosyal medya hesabından paylaştığı küçüklük fotoğrafı şaşırttı.



59 yaşındaki oyuncu halasının kucağında paylaştığı fotoğrafa 'Babaannemin , annemin asistanlığında yaptığı efsane doğum günü pastasını üfleme sırası ona gelmiş demek ki( kimsenin doğum günü olduğundan değil , sayfamda annemin yanında yer alan karede bir siyah - beyaz olsun istedim' notunu yazdı.



Akbağ'ın çocukluk fotoğrafı takipçileri tarafından beğeni ve yorum rekoru kırdı.





