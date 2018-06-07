Ebru Gündeş, Reza Zarrab’la görüştü

Reza Zarrab'ın Türkiye aleyhinde verdiği ifadelerden sonra gözlerin çevrildiği Ebru Gündeş uzun süre sessizliğe gömülmüştü.



Zarrab'ın Türkiye'deki mal varlıklarına el konulması ardından magazin kulislerinde Zarrab ve Gündeş çiftinin boşanacağı konuşulmuştu.



Ebru Gündeş'in kızını da yanına alarak ABD'ye Reza Zarrab'ı ziyarete gittiği ortaya çıktı.



Ziyareti bugükü köşe yazısına taşıyan Esin Övet, boşanma kararının da rafa kalktığını yazdı.







