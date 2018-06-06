Dizi setinde taciz skandalı ortalığı karıştırdı!

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncularından Talat Bulut'un sette kostüm sorumlusu olarak çalışan genç kızı taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı.



Tiyatro oyuncusu Nilgün Belgün de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ünlü oyuncu Talat Bulut'a tepki gösterdi.



Belgün, ekmek parası için savaşan genç kızlara güç göstermek hele ki mesleği icabı duyarlı olması gereken aktörlere hiç yakışmıyor ifadelerini kullandı.





Tacizler dizi sektöründe de olmaya başladıysa vay halimize..Ekmek parası için savaşan genç kızlara güç göstermek hele ki mesleği icabı duyarlı olması gereken aktörlere hiç yakışmıyor..Kadın olmak zor velhasıl bu dünyada.. — Nilgün Belgün (@nildaybelday) 6 Haziran 2018