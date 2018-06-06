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Dizi setinde taciz skandalı ortalığı karıştırdı!

Nilgün Belgün'den set çalışanı kızı taciz ettiği iddia edilen Talat Bulut'a sert tepki...

Magazin / 06 Haziran 2018 Çarşamba 15:06
Dizi setinde taciz skandalı ortalığı karıştırdı!

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncularından Talat Bulut'un sette kostüm sorumlusu olarak çalışan genç kızı taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı.

Tiyatro oyuncusu Nilgün Belgün de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ünlü oyuncu Talat Bulut'a tepki gösterdi.

Belgün, ekmek parası için savaşan genç kızlara güç göstermek hele ki mesleği icabı duyarlı olması gereken aktörlere hiç yakışmıyor ifadelerini kullandı.

 

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Sosyal MedyaNilgün BelgünTalat Bulut


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